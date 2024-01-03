Мантуров назвал сроки перезапуска бывшего завода Volkswagen

Мантуров: производство на бывшем заводе Volkswagen возобновится в 2024 году

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen возобновится в первом полугодии 2024 года. Такие сроки перезапуска назвал глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает ТАСС.

Он отметил, что компании «Арт-Финанс», которой теперь принадлежит предприятие в Калуге, был найден индустриальный зарубежный партнер. «В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года», — сказал министр.

Ранее в Минфине Японии сообщили, что в ноябре 2023 года поставки автомобилей в Россию упали на 44,9 процента в годовом выражении. Экспорт японских запчастей и комплектующих снизился на 32,5 процента год к году.

В декабре на бывшем заводе Volvo в Калуге стартовало производство российских грузовых автомобилей Next. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что предприятие готово выйти на полные мощности, включая в работу весь производственный цикл.