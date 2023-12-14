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11:15, 14 декабря 2023Экономика

На бывшем заводе Volvo в России начали выпускать новые грузовики

На бывшем заводе Volvo в Калуге началось производство грузовиков Next

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В четверг, 14 декабря, стартовало производство российских грузовых автомобилей Next на бывшем заводе Volvo в Калуге. Ко дню открытия в сборке находится 18 грузовиков, сообщает РИА Новости.

Предприятие готово выйти на полные мощности, включая в работу весь производственный цикл, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Промышленный партнер завода неизвестен, но ранее появлялась информация, что в качестве претендента выступал «Урал».

До конца года предприятие планирует запустить в производство 50 машин, а в 2024 году — выпустить 2 тысячи авто. Шведский Volvo Trucks, который ранее владел заводом, стал одним из первых производителей, приостановивших продажу и производство автомобилей в России после начала боевых действий на Украине.

В сентябре 2023 года активы автоконцерна были переданы российскому инвестору, имя которого не было раскрыто. В конце октября завод приобрела группа «Промышленные инвестиции».

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      Мария Грушко
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