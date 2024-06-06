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11:48, 6 июня 2024Россия

Россиянке удалили опухоль размером с футбольный мяч

В Подмосковье врачи удалили женщине опухоль размером с футбольный мяч

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Подмосковной Электростали врачи удалили женщине огромную опухоль. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком», связанный с Минздравом Московской области.

Внешне вид россиянки соответствовал 26-й неделе беременности. Она жаловалась на боли в животе, кровотечения и слабость.

В результате проведенной операции врачи удалили пациентке миому размером с футбольный мяч. Новообразование сдавливало кишечник и мочевой пузырь, верхний край опухоли доходил почти до ребер. Несмотря на размер миомы, хирургам удалось сохранить женщине матку и ее придатки. Пациентка готовится к выписке.

Ранее в животе другой жительницы Подмосковья выросла опухоль с костями, волосами и жиром. Диаметр новообразования составил восемь сантиметров. Опухоль также удалось удалить без последствий для организма пациентки.

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      Алан Босиков
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