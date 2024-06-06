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18:01, 6 июня 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России телеведущий рассказал о гражданстве Израиля

Журналист Раевский рассказал, что получил гражданство Израиля до спецоперации

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Известный журналист и телеведущий Владимир Раевский, уехавший из России, рассказал о гражданстве Израиля. На эту тему он побеседовал с журналистом Юрием Дудем (внесен Минюстом в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

«Я оказался в эмиграции, и я счастливый человек в этом смысле. Я гражданин Израиля помимо того, что я гражданин России. Я могу пользоваться карточками, чем угодно», — заявил Раевский.

Телеведущий уточнил, что получил гражданство другой страны до начала спецоперации на Украине.

Раевский делал исторические программы для таких российских телеканалов, как «Москва 24», «Культура», «Наука 2.0» и «Россия-2». После начала спецоперации на Украине в 2022 году остался жить в Тель-Авиве, но позднее переехал из Израиля.

Ранее российский телеведущий и актер Оскар Кучера высказался о гражданстве США у сына. Он заявил, что не будет рвать американский паспорт ребенка, так как тот стал гражданином другой страны «в другое время, в другом мире».

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