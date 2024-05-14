Кучера высказался о гражданстве США у сына

Телеведущий Оскар Кучера отказался рвать американский паспорт сына

Известный российский телеведущий и актер Оскар Кучера прокомментировал наличие гражданства США у младшего сына Марка. В эфире проекта «Сорян, это подкаст», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он отказался рвать американский паспорт ребенка.

На вопрос о том, как он относится к критике из-за гражданства США у сына, Кучера ответил словами «мне насрать». «У меня сын получил гражданство в другой стране, вернее так, в другое время, в другом мире, до ковида, до войны, до всего. Почему я такой ура-патриот сейчас должен [сказать]: "Ребята, я за вас сейчас паспорт рву!" Да идите вы нафиг, не хочу принципиально даже», — высказался он.

В январе 2023 года на YouTube вышло интервью Оскара Кучеры блогеру Юрию Дудю (включен в реестр иноагентов). Оно было опубликовано под названием «Разговор с тем, кто поддерживает армию России». Многие зрители раскритиковали артиста за высказывания, а также за американское гражданство у сына. Позднее телеведущий, говоря о главном выводе после интервью Дудю, заявил, что ему нужно лучше готовиться к беседе с теми, кто не разделяет его позицию.

У Кучеры пятеро детей: четыре сына и одна дочь. Младший сын актера Марк родился в 2019 году в Майами и имеет гражданство США и России.