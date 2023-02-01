Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:47, 1 февраля 2023Интернет и СМИ

Кучера назвал главный вывод после интервью Дудю

Кучера назвал главным выводом после интервью с Дудем то, что ему нужно лучше готовиться

Кадр: вДудь / Youtube

Российский телеведущий и актер Оскар Кучера заявил, что ему нужно лучше готовиться к интервью с теми, кто не разделяет его позицию. В беседе с изданием MK.RU артист назвал это главным выводом, который он сделал после разговора с журналистом и видеоблогером Юрием Дудем (включен в реестр СМИ-иноагентов).

«Когда идешь в стан врага, надо хотя бы бронежилет надеть, даже если тебя пригласили на чай», — ответил Кучера на вопрос о том, какой он сделал для себя вывод после интервью Дудю.

Также телеведущий признался, что с трудом посмотрел свою интервью Дудю. «Замечаний к себе много», — сказал Кучера и добавил, что ему не надо было разговаривать с тем, «кто не хочет его слышать».

Перед этим Кучера заявил, что во время интервью с видеоблогером он хотел встать и уйти. Как объяснил телеведущий, изначально их разговор с Дудем должен был строиться вокруг канала «Муз-ТВ», сериала «Солдаты», музыки и гражданской позиции, однако в итоге беседа была посвящена спецоперации.

Интервью Кучеры под названием «Разговор с тем, кто поддерживает армию России» было опубликовано 16 января на YouTube-канале «ВДудь». Многие комментаторы, посмотревшие видео, раскритиковали актера за наличие у его сына американского гражданства и за ряд высказываний. Телеведущий стал единственным гостем Дудя, который высказался в поддержку спецоперации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе атаковали нефтепровод
Средняя цена российской нефти упала
В Польше оценили сроки обучения ВСУ для работы с Leopard
Названы районы с самыми дешевыми квартирами в Москве
В провинции Канады легализовали тяжелые наркотики
Оззи Осборн завершил гастрольную деятельность
Российская «дочка» Raiffeisen Bank удвоила прибыль банка в 2022 году
Кучера назвал главный вывод после интервью Дудю
Российские военные нанесли огневое поражение двум бригадам ВСУ в Угледаре
Подразделения «Южной» группировки заняли выгодные рубежи на донецком направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.