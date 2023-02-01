Кучера назвал главный вывод после интервью Дудю

Кучера назвал главным выводом после интервью с Дудем то, что ему нужно лучше готовиться

Российский телеведущий и актер Оскар Кучера заявил, что ему нужно лучше готовиться к интервью с теми, кто не разделяет его позицию. В беседе с изданием MK.RU артист назвал это главным выводом, который он сделал после разговора с журналистом и видеоблогером Юрием Дудем (включен в реестр СМИ-иноагентов).

«Когда идешь в стан врага, надо хотя бы бронежилет надеть, даже если тебя пригласили на чай», — ответил Кучера на вопрос о том, какой он сделал для себя вывод после интервью Дудю.

Также телеведущий признался, что с трудом посмотрел свою интервью Дудю. «Замечаний к себе много», — сказал Кучера и добавил, что ему не надо было разговаривать с тем, «кто не хочет его слышать».

Перед этим Кучера заявил, что во время интервью с видеоблогером он хотел встать и уйти. Как объяснил телеведущий, изначально их разговор с Дудем должен был строиться вокруг канала «Муз-ТВ», сериала «Солдаты», музыки и гражданской позиции, однако в итоге беседа была посвящена спецоперации.

Интервью Кучеры под названием «Разговор с тем, кто поддерживает армию России» было опубликовано 16 января на YouTube-канале «ВДудь». Многие комментаторы, посмотревшие видео, раскритиковали актера за наличие у его сына американского гражданства и за ряд высказываний. Телеведущий стал единственным гостем Дудя, который высказался в поддержку спецоперации.