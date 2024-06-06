Украина высказала недовольство подготовкой пилотов F-16

Politico: Украина недовольна темпами подготовки пилотов для F-16

Украина недовольна темпами подготовки пилотов для истребителей F-16 в США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинские источники.

Как пишет издание, Украина не раз заявляла о готовности отправить в США 30 пилотов для обучения. Однако в Белом доме сообщили, что смогут подготовить лишь 12 пилотов ВСУ до конца сентября, поскольку на базе в Аризоне тренируются пилоты других государств.

«Мы понимаем, что они не хотят разрывать эти контракты, но они могут перевести своих американских пилотов для обучения на другую базу», — заявила депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова. Отмечается, что к концу 2024 года Киев может получить лишь 20 пилотов для полетов на истребителях.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил о ликвидации F-16 на Украине в случае их использования.