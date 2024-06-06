В Белом доме отреагировали на российские военные корабли на Кубе

Кирби: Белый дом не видит угрозу в российских военных кораблях на Кубе

США не видят угрозу в появлении российских военных корабля на Кубе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

«Но мы не ожидаем какой-либо серьезной угрозы национальной безопасности в результате этих учений», — поведал Кирби, уточнив, что США будут внимательно следить за происходящим.

Но, например, сенатор-республиканец Марко Рубио отреагировал на появление российских кораблей у побережья США более грозно. Он призвал наказать кубинский режим за то, что он примет боевые суда из России.

Ранее Революционные вооруженные силы Кубы сообщили, что 12 июня в порт Гаваны войдут фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань».