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04:17, 6 июня 2024Мир

В Чехии при столкновении поездов погибли четыре человека

Чрезвычайные службы Чехии сообщили о гибели 4 человек при столкновении поездов

В Чехии при столкновении двух поездов погибли четыре человека, об этом сообщила полиция страны в соцсети X.

Лобовое столкновение пассажирского и товарного составов произошло в городе Пардубице. Уточняется, что пострадали около 24 пассажиров, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

На месте аварии ведутся поисково-спасательные работы, задействованы 36 пожарных расчетов и два вертолета.

Уточняется, что пассажирский поезд компании Regio Jet направлялся из Праги в словацкий город Кошице, в нем находилось более 300 пассажиров.

Столкновение произошло в 22:53 (23:53 мск) 5 июня. Больше всего пострадал первый вагон, там размещалось около 20 человек.

Руководитель службы спасателей Пардубицкого края Игор Паар рассказал, что трое пассажиров получили тяжелые ранения, около 20 — легкие травмы, четверо погибли. Точное число пострадавших станет после завершения поисково-спасательных работ.

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      Марина Совина
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