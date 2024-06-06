В Грузии задержали двух человек по подозрению в терроризме

Служба госбезопасности Грузии задержала двух грузин по подозрению в терроризме

Служба государственной безопасности Грузии задержала двух граждан страны по подозрению в терроризме, сообщает «Sputnik Грузия».

Как сообщается, у задержанных были найдены огнестрельное оружие, ручные гранаты и символика «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Им грозит от 10 до 17 лет лишения свободы.

О задержании пяти боевиков террористической группировки в Грузии сообщалось в августе 2021 года. Тогда их удалось задержать в ходе специальной операции, проведенной при сотрудничестве с подразделениями Министерства внутренних дел (МВД) Грузии. Отмечается, что они намеревались покинуть страну и перебраться в лагерь террористов, расположенный в Сирии.