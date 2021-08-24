В Грузии задержали пятерых боевиков террористической группировки ИГ

Сотрудники контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии в регионе Кахети задержали пятерых членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СГБ.

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По информации ведомства, боевиков удалось задержать в ходе специальной операции, проведенной при сотрудничестве с подразделениями Министерства внутренних дел (МВД) Грузии. В ходе операции правоохранителям удалось установить членство пяти граждан Грузии в радикальной организации. Отмечается, что они намеревались покинуть страну и перебраться в лагерь террористов, расположенный в Сирии.

Ранее глава МИД Киргизии рассказывал о возможном наличии в государствах Центральной Азии спящих ячеек «Аль-Каиды», ИГИЛ (организации запрещены в России) и других международных террористических группировок. При этом он обратил внимание на отсутствие у захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено на территории России) декларативных планов по внешней экспансии.

15 августа талибы сообщили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Они смогли подчинить себе большую часть страны и все крупные города за несколько недель, а также объявили о скором создании Исламского Эмирата Афганистан.