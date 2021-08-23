Боевики ИГ убили пакистанского офицера на границе с Афганистаном

В Пакистане на мине, установленной террористами, подорвался автомобиль с военнослужащими

В Пакистане, в районе Северный Вазиристан, граничащим с Афганистаном, боевики сепаратисткой группировки установили самодельную мину, на которой подорвался автомобиль с пакистанским офицером. Об этом сообщает The Express Tribune со ссылкой на Минобороны страны.

Взрыв произошел у населенного пункта Тобо. Как сообщают в министерстве, из-за него также пострадали двое военнослужащих. «Раненые солдаты эвакуированы в медицинское учреждение в Хуздаре», — говорится в заявлении.

Пакистанский спецназ уже ликвидировал одного из террористов. В ведомстве отмечают, что боевик был членом сепаратисткой группировки, которая добивается создания в Северном и Южном Вазиристане «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) Вазиристан (ИГВ).

В Минобороны Пакистана подчеркивают, что вылазки террористов участились на фоне военных успехов движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее в Египте боевики ИГ убили семь военнослужащих. Египетские силовики ехали на бронетранспортере, когда в городе Нью-Рафах, расположенном на границе с сектором Газа, взорвалась бомба. Среди погибших один офицер, еще шесть военных были ранены.