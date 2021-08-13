Боевики ИГ убили семь военнослужащих в египетском городе

В результате подрыва бомбы на пути следования колонны египетских военных погибли семь человек. Ответственность за теракт взял на себя «Вилаят Синай» — подразделение террористической организации «Исламское Государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Египетские силовики ехали на бронетранспортере, когда в городе Нью-Рафах, расположенном на границе с сектором Газа, взорвалась бомба. Среди погибших один офицер, еще шесть военнослужащих были ранены. Военные, получившие серьезные ранения, были доставлены в госпиталь города Эль-Ариш.

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Это не первое нападение боевиков на египетскую армию за последнее время. В июле террористы атаковали КПП вооруженных сил Египта в городе Шейх Зувейд, убив по меньшей мере пять военнослужащих и ранив еще шесть человек. В четверг, 12 августа официальный представитель вооруженных сил Египта подполковник Гариб Абдель Хафез заявил, что с начала августа девять военнослужащих были убиты и ранены в ходе столкновений с боевиками ИГ на Синае.

Обстановка на полуострове обострилась в 2012 году с приходом к власти в Египте «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России). К 2018 году египетскому руководству во главе с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси жесткими мерами удалось стабилизировать положение, однако в регионе до сих пор продолжаются боевые действия. Кроме того, гражданским лицам, журналистам и международным наблюдателям доступ в ряд районов Синайского полуострова закрыт.