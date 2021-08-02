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Связанных с крушением лайнера «Когалымавиа» боевиков ИГ уничтожили в Египте

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Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

На Синайском полуострове Вооруженные силы Египта ликвидировали сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство», передает газета The National.

Египетские силовики отчитались об уничтожении 89 членов «Вилаята Синай» — одного из подразделений ИГ, ответственного за крушение лайнера Airbus A321 «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. Помимо разгрома вооруженных отрядов экстремистов, правительственные войска изъяли большое количество оружия и взрывчатки, а также уничтожили плантации опиумного мака и каннабиса. В результате операции восемь военнослужащих армии Египта погибли.

В субботу, 31 июля, агентство Bloomberg сообщило о вооруженном нападении на египетских силовиков в районе города Эль-Ариш (el-Arish), расположенного на севере Синайского полуострова. В результате засады, устроенной боевиками ИГ, были убиты по меньшей мере пять сотрудников сил безопасности.

Обстановка на Синае обострилась в 2012 году с приходом к власти в Египте «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России). К 2018 году египетскому руководству во главе с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси жесткими мерами удалось стабилизировать положение, однако в регионе до сих пор продолжаются боевые действия; гражданским лицам, журналистам и международным наблюдателям доступ в ряд районов Синайского полуострова закрыт.

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