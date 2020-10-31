Петербуржцы почтили память погибших из-за теракта на борту А321 в Египте

Петербуржцы почтили память погибших в катастрофе лайнера A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году в результате теракта пять лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что жители Санкт-Петербурга возложили цветы и венки в память о жертвах к памятнику «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище. Затем участники церемонии отправились к памятнику «Сад памяти» в Ленинградской области.

Глава благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова заявила, что родственники погибших никогда не простят виновникам случившееся в Египте, и призвала завершить расследование для привлечения их к ответственности.

4 марта 2020 года стало известно, что Египет не признал крушение Airbus A321 над Синаем в 2015 году терактом. Апелляционный суд Каира не стал рассматривать судебные иски семей погибших пассажиров в связи с тем, что личности погибших якобы до сих пор не установлены. Суд также отклонил претензии к правительству Египта. Власти страны считают крушение аварией, в отличие от Следственного комитета и ФСБ России.

Самолет авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Оказалось, что сотрудник аэропорта помог пронести взрывное устройство на борт самолета. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. ФСБ признала случившееся терактом, после чего власти России запретили прямое авиасообщение с Египтом, однако на данный момент запрет снят.