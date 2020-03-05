Разорившаяся российская авиакомпания потребовала у Египта компенсацию за теракт

Разорившаяся авиакомпания «Когалымавиа» потребовала у Египта компенсацию ущерба, причиненного ей терактом на борту Airbus А321 в 2015 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Когалымавиа» обанкротилась после того, как вылетевший из Шарм-эль-Шейха самолет взорвался в воздухе над полуостровом Синай. Жертвами теракта стали 224 человека. Оказалось, что сотрудник аэропорта помог пронести взрывное устройство на борт самолета.

Разорившаяся авиакомпания и турецкий туроператор Prince Group подали иск против властей Египта в Постоянную палату третейского суда в Гааге еще в 2017 году, требуя компенсировать прямой ущерб и потерю инвестиций в экономику страны в размере 200 миллионов долларов (больше 13 миллиардов рублей). Однако первые слушания по делу состоялись только в начале 2020 года.

«На первой стадии мы должны были доказать, что именно было инвестициями, и были ли эти инвестиции в экономику Египта», — заявила представитель обеих компаний Оксана Головина.

После теракта семьи погибших получили по 32 миллиона рублей. Отмечается, что в случае победы в судебных разбирательствах компании готовы выплатить часть полученной компенсации родственникам жертв трагедии.

Ранее, 4 марта, стало известно, что Египет не признал крушение Airbus A321 над Синаем в 2015 году терактом. Апелляционный суд Каира не стал рассматривать судебные иски семей погибших пассажиров в связи с тем, что личности погибших якобы до сих пор не установлены. Суд также отклонил претензии к правительству Египта. Власти страны считают крушение аварией, в отличие от Следственного комитета и ФСБ России.

Самолет авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. ФСБ признала случившееся терактом, после чего власти России запретили прямое авиасообщение с Египтом, однако на данный момент запрет снят.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!