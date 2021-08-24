В Киргизии заявили о росте расходов на безопасность из-за ситуации в Афганистане

В МИД Киргизии рассказали о росте расходов на безопасность после ухода США из Афганистана

Уход США из Афганистана повлек за собой рост расходов на безопасность среди стран региона. Об этом рассказал министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев, сообщает РИА Новости.

Он заявил, что это отразится и на уровне социально-экономического развития государств, вынужденных перераспределять бюджет в пользу соответствующих статей.

Казакбаев также напомнил о наличии у Киргизии с Россией договоренностей по активизации военно-технического сотрудничества. Дипломат подчеркнул, что они связаны в том числе с ситуацией в Афганистане.

Ранее глава МИД Киргизии рассказывал о возможном наличии в государствах Центральной Азии спящих ячеек «Аль-Каиды», ИГИЛ (организации запрещены в России) и других международных террористических группировок. При этом он обратил внимание на отсутствие у захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено на территории России) декларативных планов по внешней экспансии.

15 августа талибы сообщили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Они смогли подчинить себе большую часть страны и все крупные города за несколько недель, а также объявили о скором создании Исламского Эмирата Афганистан.