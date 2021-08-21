Байден и Пентагон разошлись во мнениях о присутствии «Аль-Каиды» в Афганистане

Президент США Джо Байден и официальный представитель Пентагона Джон Кирби разошлись во мнениях относительно присутствия террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом пишет РБК.

Американский лидер заявил на брифинге в Белом доме, что Соединенные Штаты избавились от организации и более не имеют необходимости в военном присутствии в исламской республике. В оборонном ведомстве уверены, что «Аль-Каида» по-прежнему присутствует в стране, хотя число ее боевиков невелико.

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«Какой у нас интерес к Афганистану на данный момент, когда "Аль-Каиды" больше нет? Мы отправились в Афганистан с явной целью — избавиться от "Аль-Каиды", а также, чтобы заполучить Усаму бен Ладена. И мы это сделали», — заявил Байден.

Кирби выразил уверенность, что Афганистане сохраняют присутствие террористические организации — «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида» (обе организации запрещены в России). Он добавил, что точная численность боевиков неизвестна США. Представитель Пентагона выразил обеспокоенность сообщениями о насилии в отношении американцев в Афганистане. Он добавил, что Соединенные Штаты заявили «Талибану» (организация запрещена в РФ), что такие действия неприемлемы.

