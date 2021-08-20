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США заявили о присутствии в Афганистане двух террористических организаций

Представитель Пентагона Кирби: в Афганистане сохраняют присутствие ИГ и «Аль-Каида»
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Фото: Xinhua/ Globallookpress.com

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в Афганистане сохраняют присутствие террористические организации – «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида» (обе организации запрещены в России). Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что точная численность боевиков неизвестна США. «Мы не считаем, что [численность их боевиков там] непомерно высока, но у нас нет точной цифры для вас», — пояснил Кирби.

Представитель Пентагона выразил обеспокоенность сообщениями о насилии в отношении американцев в Афганистане. Он добавил, что Соединенные Штаты заявили «Талибану» (организация запрещена в РФ), что такие действия неприемлемы.

Ранее военный политолог Алексей Леонков заявил «Ленте.ру», что, получив оружие США, в том числе тяжелое, «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) может использовать его для спонсирования таких террористических группировок как ИГ и «Аль-Каида» (обе организации запрещены в России). По его словам, «Талибан» несет опасность для других стран не сам по себе, а в качестве снабженца радикальных группировок, которые в свою очередь уже могут перейти к террористическим актам и другим видам нападения, в частности, в Центральной Азии, исключая только Пакистан и Китай.

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