Россию предупредили о последствиях захвата талибами оружия США

Получив оружие США, в том числе, тяжелое, «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) может использовать его для спонсирования таких террористических группировок как ИГ и «Аль-Каида» (обе организации запрещены в России). Об этом «Ленте.ру» рассказал военный политолог Алекссей Леонков. По его мнению, подобные действия талибов логично приведут к росту террористической угрозы в России, а также в других странах мира.

В США ранее заявили, что Афганистан может превратиться в региональный рынок сбыта оружия американского производства после того, как боевики радикального движения «Талибан» массово захватили вооружение, оставленное США после вывода войск.

Помогут только переговоры и адекватная оценка ситуации

«Даже сами американцы не могут точно сказать, сколько оружия досталось талибам, ни их разведка, никто, — заметил Леонков. — Там есть и тяжелое оружие: бронетехника, авиация, минометные системы, а сколько стрелкового, реактивных гранатометов, ручных противотанковых — вообще невозможно сказать. Цифры есть только очень примерные. Но вместе с тем, надо понимать, что, если заняться всем этим на коммерческой основе, оружие у "Талибана" закончится достаточно быстро. Куда выгоднее использовать его для снабжения отдельных отрядов союзной "Аль-Каиды" и сочувствующего ИГ для разовых акций».

Именно поэтому, как считает Леонков, «Талибан» представляет террористическую угрозу. Он несет опасность для других стран не сам по себе, а в качестве снабженца радикальных группировок, которые, в свою очередь, уже могут перейти к террористическим актам и другим видам нападения, в частности, в Центральной Азии, исключая только Пакистан и Китай.

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«Несмотря на то, что ИГ и "Аль-Каида" сейчас ослаблены, они все равно имеют ряд активов на территориях определенных государств. Но мы не владеем всей полнотой информации, поскольку существуют они зачастую на территориях, подконтрольных другим государствам. Так что исключать опасность точно не стоит. Хотя вполне возможно, что террористы выступят и под другими знаменами, названиями — мы уже встречали такое в Сирии», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Военный эксперт добавил, что несмотря на то, что Россия от Афганистана находится достаточно далеко, террористические группировки, особенно подкрепленные американским вооружением, все равно являются источником угрозы для страны. Помочь справиться с этим может только адекватная оценка ситуации, а также переговорный процесс.

«Сейчас мы пытаемся перехватить управление "Талибаном" у тех, кто привел его к такому быстрому захвату Афганистана. Сделать так, чтобы люди там занимались созидательным трудом, а не тем, что демонстрируют нам новостные агентства, где автоматная или пулеметная очередь становятся важнее слов. Вместе с тем мы даем понять, что если мирное сосуществование окажется невозможным, Россия будет готова предпринять ответные действия», — подчеркнул Леонков.

Он также добавил, что террористические акты, которые начались во время первой и второй чеченских войн, сейчас сведены к минимуму органами службы безопасности России.