Политолог предсказал всплеск исламизма по всему миру из-за победы талибов

Победа «Талибана» (движение запрещено в РФ) в Афганистане и вывод американских войск, которые многие считают позорным, может привести к всплеску исламского радикализма и терроризма по всему миру. Такую опасность предсказал профессор лондонского университета Birkbeck Роберт Сингх в разговоре с «Лентой.ру».

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Эксперт напомнил: когда администрация бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа решила вывести войска из Афганистана, они поставили четкие условия перед «Талибаном»: боевики должны были разорвать все связи с «Аль-Каидой» (террористическое движение, запрещено в РФ). В противном случае НАТО и США оставили бы свой контингент на территории республики.

«Что делает администрация [действующего президента США Джо] Байдена? Она просто игнорирует все это, даже не пытаясь настоять на соблюдении этих условий, и выводит войска из страны. (...) Тот факт, что США вывели свои войска, а талибы так быстро захватили Афганистан и одержали победу, не мог не порадовать экстремистов по всему миру», — заявил Сингх.

По мнению профессора, теперь велика вероятность того, что все радикальные группировки вроде «Талибана», «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещено в РФ) смогут объединиться и устраивать атаки в странах Запада, а также в России и соседних с Афганистаном регионах.

Ранее представители талибов все же пообещали противостоять террористическим группировкам и не позволять им действовать на территории Афганистана. «Да, это наша политика и наше обязательство», — заявил представитель талибов Сухейл Шахин.