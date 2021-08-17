Мир
 
Последние новости
Участвовавшие в ликвидации бен Ладена секретные вертолеты США заметили в Кабуле
Раскрыты детали драки жителя Дагестана с имамом из-за комментария в соцсетях
Известный рэпер построит в Казахстане школы за миллионы долларов
«Дельта»-штамм ударил по ценам на нефть
Несовершеннолетняя москвичка обвинила студента РУДН в изнасиловании 
Протасевич объявил о запуске нового медиа
Предсказавший захват Кабула сенатор объяснил легкость прихода талибов к власти
Россиян предостерегли от нового способа мошенничества с помощью мусора
Установлены личности обгоревших тел женщины и ребенка в лесу под Петербургом
Новости партнеров
Прослушать новость

Политолог предсказал всплеск исламизма по всему миру из-за победы талибов

Профессор Роберт Сингх заявил, что победа талибов приведет к всплеску исламизма в мире
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jafar Khan / AP

Победа «Талибана» (движение запрещено в РФ) в Афганистане и вывод американских войск, которые многие считают позорным, может привести к всплеску исламского радикализма и терроризма по всему миру. Такую опасность предсказал профессор лондонского университета Birkbeck Роберт Сингх в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт напомнил: когда администрация бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа решила вывести войска из Афганистана, они поставили четкие условия перед «Талибаном»: боевики должны были разорвать все связи с «Аль-Каидой» (террористическое движение, запрещено в РФ). В противном случае НАТО и США оставили бы свой контингент на территории республики.

«Что делает администрация [действующего президента США Джо] Байдена? Она просто игнорирует все это, даже не пытаясь настоять на соблюдении этих условий, и выводит войска из страны. (...) Тот факт, что США вывели свои войска, а талибы так быстро захватили Афганистан и одержали победу, не мог не порадовать экстремистов по всему миру», — заявил Сингх.

По мнению профессора, теперь велика вероятность того, что все радикальные группировки вроде «Талибана», «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещено в РФ) смогут объединиться и устраивать атаки в странах Запада, а также в России и соседних с Афганистаном регионах.

Ранее представители талибов все же пообещали противостоять террористическим группировкам и не позволять им действовать на территории Афганистана. «Да, это наша политика и наше обязательство», — заявил представитель талибов Сухейл Шахин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России оценили способность соседей Афганистана отразить атаку «Талибана»
Талибы объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников
Талибы пообещали бороться с «Аль-Каидой»