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04:00, 6 июня 2024Россия

В Крыму призвали ответить на инициативу США по безопасности в Черном море

Мурадов: РФ следует ответить на инициативу США по безопасности в Черном море

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

России следует зеркально ответить на инициативу США по безопасности в Черном море, озвученную в бюджете 2024 году. К подобной реакции призвал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты заявили о наличии союзников и близких им государства, поэтому следует обеспечить безопасность в Черном море.

«Этот подход дает нам возможность соответствующим образом с нашими союзниками, которые есть у нас в Карибском бассейне, предлагать вопрос создания такой же аналогичной системы безопасности в Карибском регионе», — подчеркнул Мурадов.

Постпред Крыма добавил, что высказывал подобную мысль на встрече с кубинскими партнерами в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко, эта инициатива получила поддержку.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал возможную цель полетов разведывательных дронов США вдоль побережья Крыма. Он заявил, что Вашингтон готовится к нанесению ВСУ ударов по Крыму при помощи поставленных Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

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      Марина Совина
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