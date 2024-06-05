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16:16, 5 июня 2024Мир

Названа цель полетов разведывательных дронов США вдоль Крыма

Полковник Матвийчук: дроны США готовят ВСУ к ударам по Крыму ракетами ATACMS

Фото: Erik Hildebrandt / Northrop Grumman / Handout / Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал возможную цель полетов разведывательных дронов США вдоль побережья Крыма. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук заявил, что Вашингтон готовится к нанесению ВСУ ударов по Крыму при помощи поставленных Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Военно-воздушных сил (ВВС) США вновь был замечен у побережья Крыма. Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk кружил над нейтральными водами Черного моря на высоте 16,7 километра.

«Это радиолокационная съемка местности и оценка всех наших радиолокационных станций, систем предупреждения и противовоздушной обороны. Как только [объект] появляется в нашей зоне видимости, наша радиолокационная станция начинает ее вести, передавая друг от друга информацию. Получается что-то наподобие карты», — пояснил Матвийчук.

Это подготовка к применению систем ATACMS для нанесения ударов по нашим военным объектам в Крыму

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Накануне, 4 июня, американский дрон, выпущенный с целью разведки зоны специальной военной операции и южного побережья Крыма, пропал с радаров над Черным морем. Предположительно, это было сделано в целях маскировки — для этого операторы отключили опознавательные транспондеры.

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Американские беспилотники в течение многих лет регулярно проводят разведывательные полеты над нейтральными водами Черного моря и у берегов Крыма. Так, RQ-4 Global Hawk вылетал с сицилийской авиабазы на патрулирование и в середине мая. Его, в частности, заметили во время массированной украинской атаки на полуостров и Краснодарский край. После ее окончания некоторое время дрон-разведчик продолжал работать над акваторией Черного моря.

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      Кирилл Садовский
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