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09:48, 5 июня 2024Мир

Беспилотник США вновь заметили у побережья Крыма

Flightradar: беспилотник США Global Hawk продолжает летать у побережья Крыма

Фото: Courtesy Erik Hildebrandt / Northrop Grumman / Reuters

Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Военно-воздушных сил (ВВС) США вновь замечен у побережья Крыма — Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk продолжает кружить над нейтральными водами Черного моря на высоте 16,7 километра, согласно данным сервиса Flightradar24.

Утром 5 июня БПЛА с бортовым номером 10-2045 и позывным FORTE12 летел к юго-востоку от полуострова.

Накануне американский дрон, выпущенный с целью разведки зоны специальной военной операции и южного побережья Крыма, пропал с радаров над Черным морем. Предположительно, это было сделано в целях маскировки — для этого операторы отключили опознавательные транспондеры.

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      Анастасия Алимпиева
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