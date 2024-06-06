В Минфине заявили о ренессансе интереса к рабочим профессиям

Минфина: в России наблюдается ренессанс интереса молодежи к рабочим профессиям

В России наблюдается ренессанс интереса молодых граждан к высококвалифицированным рабочим профессиям. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

По словам заместителя министра, россияне понимают, что уметь хорошо работать руками так же полезно, как и «сделать то же самое на экране». Моисеев рассказал, что молодежь, в частности, чаще идет работать в сферу обработки алмазов. «Мы видим действительно интерес — это не дежурные слова», — подчеркнул он.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что насытить российский рынок труда и обеспечить его потребность в качественных кадрах поможет появление профессионалов из стран БРИКС, которые будут работать в том числе в удаленном формате. Он подчеркнул, что Россия исторически умеет адаптировать иностранцев. Дюков добавил, что прежде всего обсуждается взаимодействие со специалистами из дружественных стран, востребованными при внедрении в России оборудования, технологий, программного обеспечения из этих государств.

