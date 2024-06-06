В Пентагоне оценили удары ВСУ американским оружием по России

Глава Пентагона Остин: удары ВСУ по России американским оружием будут полезными

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России с использованием американских боеприпасов будут «очень полезными» Киеву. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN.

«Новая политика США, позволяющая ВСУ наносить ограниченные удары по территории России с использованием американских боеприпасов, будет очень, очень полезна Украине в будущем», — сообщил глава ведомства.

Также по его мнению, существует «сильная поддержка Украины» как Демократической, так и Республиканской партией в Конгрессе США, «несмотря на долгое принятие» законопроекта о выделении финансирования на военные нужды Киева.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон даст добро на удары ВСУ американским оружием по Москве и Кремлю. По его словам, украинским военным разрешается применять американское оружие только вблизи границы страны для ударов по по конкретным целям.