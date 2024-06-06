В России достижения экономики связали с успешной армией

Орешкин: успешной экономики без успешной армии не бывает

Достижения в экономике связаны с успехами армии. Об этом в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, сообщает РБК.

Он сказал, что цели и задачи государства определены президентом России Владимиром Путиным, который особенно выделяет важность качества жизни граждан. Орешкин отметил, что суверенитет страны должен быть обеспечен на трех уровнях — государственном, культурно-ценностном и экономическом.

Замглавы администрации президента напомнил, что перед новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым поставлены задачи модернизации вооруженных сил с учетом опыта СВО, внедрения новых технологических решений и системы управления. «Это очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», — подчеркнул он.

По словам Орешкина, вхождением России в топ-4 экономик мира по уровню ВВП по паритету покупательной способности (ППС) можно гордиться, но «почивать на лаврах» не стоит. Перед властями стоит еще большое количество задач, так как высокое место в рейтинге не означает хорошее качество жизни по всей стране.

Ранее Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием при формировании гособоронзаказа. По словам бывшего первого вице-премьера, ключевые вопросы в его дальнейшей работе связаны с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. От этой работы зависит эффективность использования денег, выделяемых на гособоронзаказ, подчеркнул он.