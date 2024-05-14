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15:13, 14 мая 2024Экономика

Белоусов призвал усилить контроль за ценами в рамках гособоронзаказа

Белоусов: контроль за ценами при формировании гособоронзаказа следует усилить

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Контроль за ценообразованием при формировании гособоронзаказа следует усилить. Об этом в рамках пленарного заседания Совета Федерации заявил кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белоусов, его слова приводит газета «Известия».

По словам бывшего первого вице-премьера, ключевые вопросы в его дальнейшей работе связаны с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Для этого есть несколько подходов, которые он намерен реализовать в ближайшее время. От этой работы зависит эффективность использования денег, выделяемых на гособоронзаказ, подчеркнул Белоусов.

Также необходимо усилить контроль за выделяемыми деньгами на капитальное строительство и инвестиционные проекты, призвал кандидат на пост министра обороны. Это касается задачи создания уже существующих и новых видов вооружений, что требует четкого и синхронного планирования.

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Президент Владимир Путин предложил Совфеду кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны 12 мая. В предыдущем составе правительства Белоусов занимал должность первого вице-премьера. По мнению политолога Сергея Маркова, задачи Белоусова на посту министра обороны — борьба с коррупцией и превращение армии России в максимально инновационную и быстро развивающуюся структуру.

После прихода в Минобороны Белоусова в руководстве грядут перемены. Так, кадровые перестановки ожидают финансово-экономический блок ведомства. Также вполне вероятна смена государственных служащих из финансово-экономического блока. По данным «Известий», должностей лишатся как минимум четыре или пять заместителей руководителя ведомства: Алексей Криворучко, Татьяна Шевцова, Павел Попов, Юрий Садовенко, Руслан Цаликов. Последний может переместиться в секретариат Совета безопасности, который возглавил бывший министр обороны Сергей Шойгу.

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      Вячеслав Агапов
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