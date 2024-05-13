Анонсированы изменения в руководстве Минобороны

«Известия»: после прихода Белоусова в руководстве Минобороны начнутся изменения

Газета «Известия» анонсировала изменения в руководстве Минобороны после прихода туда Андрея Белоусова.

В первую очередь кадровые перестановки ожидают финансово-экономический блок ведомства. Также вполне вероятна смена государственных служащих из финансово-экономического блока, пишет издание.

Своих должностей лишаться как минимум четыре или пять заместителей руководителя ведомства. Среди них — Алексей Криворучко, Татьяна Шевцова, Павел Попов, Юрий Садовенко, Руслан Цаликов. Последний может переместиться в секретариат Совета безопасности, который возглавил бывший министр обороны Сергей Шойгу.