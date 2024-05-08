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17:07, 8 мая 2024Силовые структуры

Замглавы Минобороны перевели в двухместную камеру СИЗО «Лефортово»

Замглавы Минобороны Иванова перевели в двухместную камеру СИЗО после карантина

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Карантин у арестованного заместителя министра обороны России Тимура Иванова закончился, его перевели из одиночной камеры. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, теперь Иванов будет находиться в двухместной камере.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы, который отправил замглавы Минобороны в СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Иванову вменяется статья 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Речь идет о миллиарде рублей. Вину замглавы Минобороны не признал.

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