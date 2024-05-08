Замглавы Минобороны перевели в двухместную камеру СИЗО «Лефортово»

Замглавы Минобороны Иванова перевели в двухместную камеру СИЗО после карантина

Карантин у арестованного заместителя министра обороны России Тимура Иванова закончился, его перевели из одиночной камеры. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, теперь Иванов будет находиться в двухместной камере.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы, который отправил замглавы Минобороны в СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Иванову вменяется статья 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Речь идет о миллиарде рублей. Вину замглавы Минобороны не признал.