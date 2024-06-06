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10:18, 6 июня 2024Интернет и СМИ

В России появилась новая доменная зона

Ru-Center и «Росконгресс» объявили о запуске новой доменной зоны спб.рф

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Корпоративный регистратор Ru-Center и фонд «Росконгресс» объявили о запуске новой доменной зоны спб.рф. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что официальным регистратором домена выступил Ru-Center. За техническую же сторону запуска отвечает Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет (FAITID).

«Существующая латинская зона региона spb.ru пользуется популярностью и насчитывает на сегодняшний день свыше 20 тысяч доменов. Появление же зоны на родном языке открывает новые возможности подбора красивых интернет-адресов для локального бизнеса», — заявил генеральный директор Ru-Center и президент FAITID Андрей Кузьмичев.

Сообщается, что первые домены в этой зоне получил город Санкт-Петербург (город.спб.рф) и «Росконгресс» (форум.спб.рф.). В компании также подчеркнули, что спб.рф стала второй региональной доменной зоной, при создании которой использовали русский язык. Первый домен был создан для Москвы.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал главное достижение Рунета, существующего 30 лет. Таковым он посчитал его независимость.

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      Мария Большакова
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