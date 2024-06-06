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14:49, 6 июня 2024Экономика

В России появятся премиум-лифты

ФГУП «НАМИ» и Meteor Lift создадут лифты премиум-класса в стиле Aurus

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России появятся лифты премиум-класса в стиле люксовых российских автомобилей Aurus. Соглашение об их создании было подписано между ФГУП «НАМИ» и компанией Meteor Lift в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается в Telegram-канале института.

Meteor Lift (до ребрендинга — ООО «ОТИС Лифт», входит в холдинг S8 Capital) в рамках соглашения были переданы права на использование товарного знака Aurus Design. Такое название получат новые лифты с премиальным дизайном, которые будут устанавливаться на строительных объектах класса люкс.

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Стиль кабин будет разработан дизайнерами НАМИ, которые трудились над интерьером автомобилей Aurus. Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров назвал Aurus Design уникальным проектом для отечественной отрасли лифтостроения. «Мы создадим продукт, не имеющий аналогов в нашей стране, который станет ориентиром для машиностроения в целом», — заявил он.

По словам генерального директора Meteor Lift Игоря Майорова, лифт воплотит «стилистическую идеологию бренда Aurus, символизирующего роскошь и инновации». Производство на высокотехнологичном заводе компании гарантирует будущим пользователям комфорт и безопасность, добавил он.

Ранее глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко заявил, что срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят на пять лет. До этого к 2025 году планировали заменить более 140 тысяч лифтов, примерная стоимость этих работ оценивалась в 300 миллиардов рублей. При этом Мутко добавил, что проблему износа лифтового оборудования только переносом сроков службы решить нельзя.

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