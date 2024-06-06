Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:03, 6 июня 2024Экономика

В России допустили обнуление одного налога

Глава Минэкономразвития Решетников: НДПИ на нефть в какой-то момент обнулится
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть в какой-то момент придется обнулить, чтобы сохранить высокие объемы нефтедобычи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра экономического развития России Максима Решетникова, выступавшего на ПМЭФ.

Министерству важно, чтобы параметры налоговых изменений оставляли возможность инвестировать в капиталоемкие отрасли, работающие на длинном цикле, подчеркнул он. По словам Решетникова, на такие отрасли принято смотреть как на «сверхприбыльные», но сейчас начинается новый период суперцикла, предполагающий снижение цен.

В налоговое законодательство предложены поправки, предполагающие изменение ставки НДПИ в зависимости от рыночной ситуации, добавил министр. Таким образом будет сформирована понятная бизнесу система налогообложения, заключил он.

Ранее эксперты назвали нефтяников отраслью с самой высокой налоговой нагрузкой. По оценке представителей SberCIB, она втрое превышает нагрузку на металлургов. В бюджет поступает порядка 76 процентов прибыли нефтяных компаний, подсчитали аналитики. При этом наибольшая нагрузка оказалась у «Роснефти» и «Сургутнефтегаза», а более низкая — у «Татнефти», «Газпром нефти» и «Лукойла».

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      Принц Уильям рассказал о самочувствии больной раком Кейт Миддлтон

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      Пять месяцев готовилась расправа над сыном российского бизнесмена в Москве

      В США заявил о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине

      Раскрыты подробности задержания киллера на западе Москвы

      Вероятность скорого падения цен на квартиры в России оценили

      МВД раскрыло количество сделанных киллером при задержании выстрелов

      57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

      Стало известно о тяжелых боях в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше