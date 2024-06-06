В России допустили обнуление одного налога

Глава Минэкономразвития Решетников: НДПИ на нефть в какой-то момент обнулится

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть в какой-то момент придется обнулить, чтобы сохранить высокие объемы нефтедобычи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра экономического развития России Максима Решетникова, выступавшего на ПМЭФ.

Министерству важно, чтобы параметры налоговых изменений оставляли возможность инвестировать в капиталоемкие отрасли, работающие на длинном цикле, подчеркнул он. По словам Решетникова, на такие отрасли принято смотреть как на «сверхприбыльные», но сейчас начинается новый период суперцикла, предполагающий снижение цен.

В налоговое законодательство предложены поправки, предполагающие изменение ставки НДПИ в зависимости от рыночной ситуации, добавил министр. Таким образом будет сформирована понятная бизнесу система налогообложения, заключил он.

Ранее эксперты назвали нефтяников отраслью с самой высокой налоговой нагрузкой. По оценке представителей SberCIB, она втрое превышает нагрузку на металлургов. В бюджет поступает порядка 76 процентов прибыли нефтяных компаний, подсчитали аналитики. При этом наибольшая нагрузка оказалась у «Роснефти» и «Сургутнефтегаза», а более низкая — у «Татнефти», «Газпром нефти» и «Лукойла».