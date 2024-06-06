В Ростовской области сообщили об отсутствии пострадавших при атаке на НПЗ

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) локализован на площади 100 квадратных метров после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.
«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется», — заявил губернатор.
Голубев сообщил, что на Новочеркасском НПЗ после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник пожар. К тушению возгорания были привлечены 120 человек и 15 единиц техники, готовилось применение пожарного поезда.
Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние, добавил глава Ростовской области.