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03:19, 6 июня 2024Россия

В Ростовской области сообщили об отсутствии пострадавших при атаке на НПЗ

Голубев: пожар на Новошахтинском НПЗ локализован на 100 кв.м, пострадавших нет

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) локализован на площади 100 квадратных метров после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется», — заявил губернатор.

Голубев сообщил, что на Новочеркасском НПЗ после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник пожар. К тушению возгорания были привлечены 120 человек и 15 единиц техники, готовилось применение пожарного поезда.

Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние, добавил глава Ростовской области.

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