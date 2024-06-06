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08:17, 6 июня 2024Мир

В США заявили о нанесении ударов ВСУ по России оружием Запада

AP: ВСУ уже наносят удары по России оружием Запада

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже наносят удары по России оружием Запада, в том числе американским. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сенатора и чиновника США.

«В последние дни Украина использовала американское оружие для нанесения ударов по территории России», — приводит их слова агентство.

Авторы материала подчеркивают, что действуют ВСУ с директивы президента США Джо Байдена, позволяющей применять американское вооружение для ударов по России из-за ситуации в Харьковской области. При этом в Пентагоне подчеркнули, что Соединенные Штаты до сих пор выступают против нанесения ударов дальнобойными баллистическими ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS).

Ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев в интервью The New York Times (NYT) заявил, что ВСУ использовали РСЗО HIMARS для нанесения ударов по Белгородской области. Депутат заявил, что HIMARS якобы использовались для попыток удара по расположенным в Белгородской области российским ЗРК С-300 и С-400. При этом журналисты NYT отметили отсутствие доказательств успешного применения РСЗО

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      Максим Габриелян
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