На Украине подтвердили удары HIMARS по Белгородской области

Депутат Рады Чернев подтвердил удары HIMARS по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали РСЗО HIMARS для нанесения ударов по Белгородской области. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев в интервью The New York Times (NYT).

Чернев сообщил об использовании ВСУ систем HIMARS для нанесения ударов на расстоянии 30 километров от границы Белгородской области. Он стал первым украинским официальным лицом, подтвердившим использование западного оружия для ударов по российской территории.

Депутат заявил, что HIMARS якобы использовались для попыток удара по расположенным в Белгородской области российским ЗРК С-300 и С-400. При этом журналисты NYT отметили отсутствие доказательств успешного применения РСЗО.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах расширить использование западного оружия для ударов по территории России. Дипломат добавил, что у Киева при этом отсутствует карт-бланш на удары.