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15:13, 6 июня 2024Интернет и СМИ

Для россиян подготовили масштабную культурную программу

«ВКонтакте» отметила 225-летие Александра Пушкина и запустила новый проект

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«ВКонтакте» создала новый проект в честь 225-летия русского писателя Александра Пушкина. У пользователей сети появилась возможность слушать произведения поэта в исполнении артистов Евгения Шварца, Ани Чиповской и Кая Гетца. Об этом рассказали представители соцсети, их комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Стихи писателя исполнили актеры фильма «Пророк. История Александра Пушкина», который выйдет на экраны в 2025-м. В их числе знаменитые строки из произведений «Пора, мой друг, пора», «Зимнее утро», «Храни меня, мой талисман» и «Пророк». Клипы от артистов представлены в сообществе кинокомпании «Централ Партнершип», а полная программа событий и активностей к юбилею поэта — в «Культуре ВКонтакте».

Помимо этого, «ВКонтакте» становится официальной соцсетью книжного фестиваля «Красная площадь». В рамках программы, как отмечается, пользователи соцсети увидят хоровой концерт «Пушкинский венок» и большое количество онлайн-лекций и видео о важных местах для писателя. Также в «VK Музыке» появятся краткие пересказы произведений школьной программы.

Многое во «ВКонтакте» должны показать и с фестиваля «Петербург. Пространство Пушкина». В частности, речь идет о клипах и интервью о творчестве поэта. Затем театр «Современник» запускает марафон клипов, посвященных писателю. Тем временем метрополитен в Петербурге представит запись проекта «Литературная гостиная», который перенесет зрителей на станцию «Пушкинская».

У пользователей соцсети в честь юбилея поэта также есть возможность проверить знание языка в викторине от «Тотального диктанта». Победитель выиграет одну колонку «VK Капсула Нео» с голосовым помощником Марусей. Еще 10 финалистов будут награждены подпиской на «VK Музыку» на три месяца.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Царское Село, где ознакомился с выставкой, посвященной 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, и воссозданными залами второго этажа Лицея имени поэта в госзаповеднике. Российский лидер приехал в Царское Село ночью, после длительной встречи с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

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      Варвара Кошечкина
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