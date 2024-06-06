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15:33, 6 июня 2024Экономика

«Вкусно — и точка» объяснилась за отсутствие точек в новых регионах

Глава «Вкусно — и точка» Пароев: открывать рестораны в Крыму пока не планируем

Фото: Ксения Михайлова / РИА Новости

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» не планирует открывать рестораны в новых регионах России из-за проблем с безопасностью, объяснил в ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор этой компании Олег Пароев. Его слова передает ТАСС.

По его словам, сеть не может выйти в новые регионы, так как не в состоянии обеспечить стабильность поставок и безопасность клиентов. Это, по мнению Пароева, самая большая проблема. Глава «Вкусно — и точка» также уточнил, что компания пока не планирует открывать свои заведения в Крыму.

Пароев обратил внимание, что рестораны «Вкусно — и точка» открываются там, где достаточное число потенциальных клиентов и где можно обеспечить стабильность поставок и безопасность персонала.

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До этого Пароев заявил, что «Вкусно — и точка» включит в меню халяльные блюда, так как эта сеть фастфуда выходит на территории с преимущественно мусульманским населением и для нее важно будет предоставить клиентам меню, которое не противоречит их религиозным убеждениям. Также он признался, что сеть ищет поставщиков яблок и вишни и не планирует вводить в меню спиртные напитки.

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      Кирилл Луцюк
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