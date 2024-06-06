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12:35, 6 июня 2024Экономика

«Вкусно и точка» задумала ввести в меню халяльные блюда

Владелец «Вкусно и точка» задумал ввести в меню халяльные блюда

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Сеть быстрого питания «Вкусно и точка» введет в меню халяльные блюда. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Пароев в ходе Петербургского международного экономического форума. Его цитирует ТАСС.

Как заявил Пароев, в настоящее время для компании актуальными являются поставщики халяль-продукции, которая предполагает особый способ выращивания, забоя и обращения с животными. И поскольку эта сеть фастфуда выходит на территории с преимущественно мусульманским населением, для нее важно будет предоставить клиентам и халяльное меню.

Также он заявил, что «Вкусно и точка» ищет поставщиков яблок и вишни и заверил, что не планирует вводить в меню алкогольные напитки.

В апреле выяснилось, что рестораны трех крупных российских сетей фастфуда — «Вкусно — и точка», Burger King и KFC / Rostic’s — нарастили выручку в 2024 году несмотря на снижение количества продаж. Средний чек в заведениях вырос до 467 рублей — то есть на 17 процентов. В результате оборот ресторанов прибавил 13 процентов. Весь оборот рынка общепита в 2023 году достиг 2,82 триллиона рублей, из них семь процентов пришлось на «Вкусно — и точка», четыре процента на Burger King, два процента на KFC / Rostic’s.

Кроме того, известно, что в 2023 году Россия резко нарастила поставки халяльной продукции в Иран. Объем экспорта вырос почти в десять раз. За прошлый год туда продали продукции на сумму 39 миллионов долларов.

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      Кирилл Луцюк
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