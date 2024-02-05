Россия резко нарастила поставки халяльной продукции в одну страну

«Агроэкспорт»: экспорт халяльной продукции в Иран в 2023 году вырос в 10 раз

В 2023 году Россия резко нарастила поставки халяльной продукции в Иран — объем экспорта вырос почти в 10 раз. Об этом со ссылкой на материалы ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ пишет РИА Новости.

Поставки в эту страну увеличились как в денежном, так и в товарном выражениях — за прошлый год в Иран было продано 10,4 тысячи тонн халяльной российской продукции на сумму 39 миллионов долларов. В 2022 году эти показатели составили 0,9 тысячи тонн и 4,1 миллиона долларов.

При этом общий объем поставок за рубеж продукции халяль из РФ за год сократился на 23,6 процента, до 209,4 миллиона долларов. Большая часть экспорта была отправлена в Саудовскую Аравию — 53,8 тысячи тонн на сумму 129,4 миллиона долларов. В Объединенные Арабские Эмираты в 2023 году было ввезено 5,1 тысячи тонн таких продуктов на 16,9 миллиона долларов.

Советник руководителя «Агроэкспорта» Александр Якуба в ходе выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо» рассказал, что Иран стал крупнейшим покупателем российской баранины, в эту страну уходит 97 процентов поставок такого мяса. По прогнозам организации, к 2030 году общий объем поставок халяльной продукции в страны Персидского залива может вырасти до 700 миллионов долларов в год.

Ранее стало известно, что Россия собирается начать поставки говядины в Малайзию. Генеральный директор ООО «Липецкое мясо» Сергей Оганов рассказал, что сейчас производитель начал проходить аттестацию. От ее успешности будет зависеть продажа российского мяса за рубеж, в частности, в Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива. «В настоящее время на предприятии проходят значительные изменения для соответствия требованиям халяль-производства», — пояснил Оганов.

