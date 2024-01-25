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10:31, 25 января 2024Экономика

Россия поделится мясом с азиатской страной

Россия начнет поставки говядины в Малайзию

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия поделится говядиной с Малайзией. О подготовке к поставкам в азиатскую страну заявил генеральный директор ООО «Липецкое мясо» Сергей Оганов, его слова приводит газета «Известия».

По словам представителя компании, сейчас производитель начал проходить аттестацию. От ее успешности будет зависеть продажа российского мяса за рубеж, в частности, в Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива.

«Мы полагаем, что эта инициатива не только откроет новые возможности для нашего бизнеса, но и поможет укрепить имидж России как надежного поставщика качественной животноводческой продукции. В настоящее время на предприятии проходят значительные изменения для соответствия требованиям халяль-производства», — пояснил Оганов.

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На сегодня Россия не поставляет в Малайзию животноводческую продукцию — пока страны лишь оформили предварительные договоренности во время деловой миссии российских экспортеров в 2022 году.

В 2023 году Россия многократно увеличила поставки за рубеж баранины. Экспорт вырос в 10 раз, до 10 тысяч тонн. При этом самым крупным импортером российской баранины стал Иран, в лидерах по объему закупок также ОАЭ и Казахстан.
Представители одного из экспортеров заявили, что рынок Ирана представляет большой интерес для российской овцеводческой отрасли. По их словам, это направление может стать значимым для поставок российской продукции.

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      Вячеслав Агапов
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