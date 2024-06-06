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17:55, 6 июня 2024Бывший СССР

ВС Казахстана подняли по тревоге

Минобороны Казахстана: ВС республики подняли по тревоге в рамках занятий

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Республики Казахстан подняли по тревоге в рамках занятий по боевой готовности. Об этом сообщило министерство обороны страны.

«6 июня личный состав всех видов вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений был поднят по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Сообщается, что с этих мероприятий в Казахстане стартует летний период обучения, который продлится до 31 декабря. По данным Минобороны, сейчас проверяется способность войск к реагированию на возможные угрозы, уровень организации межвидового взаимодействия между объединениями, соединениями и воинскими частями. Кроме того, отрабатываются вопросы подготовки к выполнению боевых задач, а также проводятся тренировки и занятия.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что республика рассмотрит участие в саммите по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского.

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      Александр Курбатов
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