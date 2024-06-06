Реальные зарплаты в России выросли

Росстат: реальные зарплаты россиян в марте ускорили рост до 12,9 процента

Реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9 процента в годовом выражении с 10,8 процента в феврале, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Как указали специалисты, по итогам первого квартала этот показатель составил 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Они отметили, что в марте по сравнению с февралем рост реальных зарплат достиг 11,4 процента.

Кроме того, ведомство пересмотрело в пользу улучшения данные по динамике реальных зарплат в 2023 году. Согласно обновленной информации, они выросли не на 7,8 процента, как предполагалось предварительно, а на 8,2 процента.

Минэкономразвития спрогнозировало, что зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5 процента.

Ранее стало известно, что средняя зарплата на российском рынке труда составляет 73 тысячи рублей.