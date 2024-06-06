Le Figaro: Зеленский прибыл во Францию на празднование высадки в Нормандии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию на празднование 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщает Le Figaro.

Как сообщается, украинский лидер приземлился в аэропорту Кан-Карпике неподалеку от места празднования. Помимо участия в памятных мероприятиях, он проведет неформальные встречи с западными лидерами.

«Особое событие, принять участие в котором для нас очень почетно», — заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее президент США Джо Байден прибыл во Францию для участия в праздновании 80-летия высадки в Нормандии. Как отмечается, поездка призвана подчеркнуть его приверженность союзникам США в Европе.