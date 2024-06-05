Байден прибыл во Францию на празднование 80-летия высадки в Нормандии

Президент США Джо Байден прибыл во Францию для участия в праздновании 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Джо Байден в среду прибыл во Францию на празднование 80-й годовщины высадки в Нормандии в ходе поездки, призванной подчеркнуть его приверженность союзникам США в Европе», — сообщило агентство.

Во Франции американский лидер проведет пять дней.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден в памятной речи подчеркнет важность сотрудничества США и Европы и выразит готовность своей страны поддерживать европейскую безопасность.

Кроме того, по словам Салливана, в ходе праздничных мероприятий Байден намерен дважды встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.