Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:51, 6 июня 2024Из жизни

Женщине удалили недавно пересаженную свиную почку

Женщине из США удалили недавно трансплантированную свиную почку

Фото: Irwan / Unsplash

В США женщине провели операцию по удалению недавно трансплантированной свиной почки. Об этом пишет WIRED.

Хирурги из Нью-Йорка удалили свиную почку 54-летней Лизе Пизано менее чем через два месяца после ее трансплантации. Пизано страдала от почечной недостаточности, ей также требовался механический кардионасос. По словам врачей, причиной удаления стали проблемы с кардионасосом, а не с почкой. При этом состояние пациентки стабильное.

До операции Пизано требовался регулярный диализ. Она не имела права на традиционную трансплантацию сердца и почки от донора из-за нескольких хронических заболеваний, которые снижали вероятность положительного исхода. Пизано сделали операцию по установке кардионасоса 4 апреля, а 12 апреля последовала трансплантация свиной почки. 29 мая почку удалили. Причиной стало то, что сердечный насос перестал пропускать достаточное количество крови через пересаженную почку. Устойчивый кровоток важен для того, чтобы почки могли производить мочу и выводить отходы.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

«В целом почки больше не функционируют достаточно для того, чтобы оправдать продолжение режима иммуносупрессии», — сказал Роберт Монтгомери, директор Института трансплантации Лангоне Нью-Йоркского университета. Пизано приходилось принимать иммунодепрессанты, чтобы предотвратить отторжение иммунной системой донорского органа. Во время операции Пизано также пересадили вилочковую железу свиньи-донора, отвечающую за «обучение» иммунной системы, чтобы снизить вероятность отторжения.

Согласно заявлению, недавняя биопсия не выявила признаков отторжения, но почка Пизано была повреждена из-за отсутствия кровотока. Команда планирует изучить удаленную почку свиньи, чтобы узнать больше. Пизано снова находится на диализе, как и многие пациенты с почечной недостаточностью, ее кардионасос работает нормально. При этом она не стала бы кандидатом на установку сердечного насоса, если бы ей не пересадили свиную почку.

Пизано была вторым пациентом, получившим почку от генетически модифицированной свиньи. Первый, Ричард Слейман из Массачусетса, ушел из жизни в мае, всего через два месяца после исторической трансплантации. Операция была проведена 16 марта в Массачусетской больнице общего профиля.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Влюбленный мужчина с автоматом расстрелял IT-специалиста в Москве из-за девушки. Как ревность стала причиной трагедии?

      Украина выпустила десятый за день беспилотник по российскому региону

      Побывавший на «Евровидении» блогер описал конкурс словами «это надо запрещать»

      Одиннадцатый за день беспилотник ВСУ атаковал российский регион

      Президент Польши созвал Совбез из-за стрельбы солдат на границе

      Политолог оценил роль России в переговорах Азербайджана и Армении

      Задержание киллера после перестрелки с полицейскими в Москве попало на видео

      Названы сроки получения Украиной истребителей F-16

      Байден высказался о беспокоящем его 40 лет Путине

      Apple впервые обозначила сроки жизни iPhone

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше