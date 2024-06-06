Женщине удалили недавно пересаженную свиную почку

Женщине из США удалили недавно трансплантированную свиную почку

В США женщине провели операцию по удалению недавно трансплантированной свиной почки. Об этом пишет WIRED.

Хирурги из Нью-Йорка удалили свиную почку 54-летней Лизе Пизано менее чем через два месяца после ее трансплантации. Пизано страдала от почечной недостаточности, ей также требовался механический кардионасос. По словам врачей, причиной удаления стали проблемы с кардионасосом, а не с почкой. При этом состояние пациентки стабильное.

До операции Пизано требовался регулярный диализ. Она не имела права на традиционную трансплантацию сердца и почки от донора из-за нескольких хронических заболеваний, которые снижали вероятность положительного исхода. Пизано сделали операцию по установке кардионасоса 4 апреля, а 12 апреля последовала трансплантация свиной почки. 29 мая почку удалили. Причиной стало то, что сердечный насос перестал пропускать достаточное количество крови через пересаженную почку. Устойчивый кровоток важен для того, чтобы почки могли производить мочу и выводить отходы.

«В целом почки больше не функционируют достаточно для того, чтобы оправдать продолжение режима иммуносупрессии», — сказал Роберт Монтгомери, директор Института трансплантации Лангоне Нью-Йоркского университета. Пизано приходилось принимать иммунодепрессанты, чтобы предотвратить отторжение иммунной системой донорского органа. Во время операции Пизано также пересадили вилочковую железу свиньи-донора, отвечающую за «обучение» иммунной системы, чтобы снизить вероятность отторжения.

Согласно заявлению, недавняя биопсия не выявила признаков отторжения, но почка Пизано была повреждена из-за отсутствия кровотока. Команда планирует изучить удаленную почку свиньи, чтобы узнать больше. Пизано снова находится на диализе, как и многие пациенты с почечной недостаточностью, ее кардионасос работает нормально. При этом она не стала бы кандидатом на установку сердечного насоса, если бы ей не пересадили свиную почку.

Пизано была вторым пациентом, получившим почку от генетически модифицированной свиньи. Первый, Ричард Слейман из Массачусетса, ушел из жизни в мае, всего через два месяца после исторической трансплантации. Операция была проведена 16 марта в Массачусетской больнице общего профиля.