41-летняя звезда «Фабрики звезд» объявила о беременности

Звезда «Фабрики звезд» Сати Казанова заявила, что ждет первенца

Бывшая участница группы «Фабрика», звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Сати Казанова объявила, что ждет первенца. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица поделилась кадрами с округлившимся животом. «Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было... А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», — написала артистка о своей беременности.

Примерную дату родов и пол ребенка исполнительница не раскрыла.

Артистка вышла замуж в 2017 году за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Ранее Казанова ответила на сообщения о том, что она требовала денег за сорвавшийся из-за теракта в «Крокусе» концерт.