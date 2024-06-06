Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:07, 6 июня 2024Культура

41-летняя звезда «Фабрики звезд» объявила о беременности

Звезда «Фабрики звезд» Сати Казанова заявила, что ждет первенца
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бывшая участница группы «Фабрика», звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Сати Казанова объявила, что ждет первенца. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица поделилась кадрами с округлившимся животом. «Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было... А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», — написала артистка о своей беременности.

Примерную дату родов и пол ребенка исполнительница не раскрыла.

Артистка вышла замуж в 2017 году за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Ранее Казанова ответила на сообщения о том, что она требовала денег за сорвавшийся из-за теракта в «Крокусе» концерт.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      В России задумали распространить маркировку на автомобили

      В Финляндии заявили об уходе всех местных компаний из России

      Принц Уильям рассказал о самочувствии больной раком Кейт Миддлтон

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      Пять месяцев готовилась расправа над сыном российского бизнесмена в Москве

      В США заявил о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине

      Раскрыты подробности задержания киллера на западе Москвы

      57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

      Стало известно о тяжелых боях в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше