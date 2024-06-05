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12:21, 5 июня 2024Культура

Казанова раскрыла детали конфликта из-за денег после срыва шоу из-за «Крокуса»

Казанова назвала ложью слухи о требовании денег за сорвавшееся из-за траура шоу
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Сати Казанова

Сати Казанова. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывшая участница группы «Фабрика», звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Сати Казанова ответила на сообщения о том, что она требовала денег за сорвавшийся из-за теракта в «Крокусе» концерт. Представитель певицы предоставил «Ленте.ру» комментарий артистки о распространившейся информации.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Сати Казанова через суд потребовала от организаторов компенсировать ей 614 тысяч рублей за отмену своего концерта на фоне трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус». Выступление звезды должно было пройти в клубе «Баунс» 24 марта, но дата была объявлена в России днем общенационального траура.

«Сегодня в СМИ я прочла о себе очень неприятные, порочащие мое имя вещи. Заголовки пестрят, якобы я потребовала полмиллиона рублей за отмену моего концерта в день траура по жертвам ужасающих событий в "Крокусе". Это ложь. Никаких сольных концертов в эти дни не было запланировано. Мы планировали мероприятие в формате фестиваля, приуроченного к моему онлайн-сообществу. А после трагедии 22 марта я лично отменила все свои выступления, потому что иначе было нельзя. Такие дни — не время для праздников и концертов», — заявила Казанова.

По словам певицы, по условиям договора организаторы мероприятия обязаны были вернуть деньги, которые были заплачены за аренду помещения, но те отказались. «Позднее мы вынуждены были обратиться в суд, чтобы решить все в правовом поле. Но, видимо, не все готовы честно решать возникшие сложности. И мы подадим еще один иск, на этот раз за возмутительную клевету.

Такие необоснованные обвинения ранят меня до глубины души. Я всегда была предельно честна со своими зрителями и никогда не пойду на поводу у алчности или личной выгоды. Мне очень жаль, что недобросовестные подрядчики таким образом пытаются выгородить себя, играя на страданиях и боли людей

Сати Казановапевица

Ранее при входе на концерт рок-группы «Пикник», который перенесли с 22 марта после теракта в «Крокус Сити Холле», усилили меры безопасности — мероприятие состоялось в концертном зале «Live Арена» в Москве.

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