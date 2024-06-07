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19:20, 7 июня 2024Ценности

49-летняя Дрю Бэрримор повторила свой образ 21-летней давности

49-летняя актриса Дрю Бэрримор повторила свой образ 21-летней давности

Кадр: @drewbarrymore

Американская актриса Дрю Бэрримор повторила свой образ 21-летней давности с премьеры фильма «Ангелы Чарли: Только вперед». Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя звезда примерила парик с длинными локонами оттенка блонд, разделенными на прямой пробор. Также она надела серую футболку с надписью «Моего парня нет в городе», нанесла на веки темные тени с черной подводкой и накрасила губы розовым блеском.

Известно, что за макияж отвечала визажистка Шарлотт Тилбери, а укладкой занимался парикмахер Крис Эпплтон.

В мае американская актриса и продюсер Джулия Робертс повторила свой культовый образ 34-летней давности в рамках съемки для журнала Madame Figaro.

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      Алина Гостева
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