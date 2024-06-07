53-летняя ведущая показала фигуру в белье для плюс-сайз-женщин

53-летняя ведущая Падма Лакшми показала фигуру в белье для плюс-сайз-женщин

Популярная американская ведущая индийского происхождения, модель и актриса Падма Лакшми снялась в рекламе бренда нижнего белья для плюс-сайз-женщин. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость показала фигуру в боди со змеиным принтом, которое она создала для коллаборации с маркой Bare Necessities. На размещенном кадре телезвезда позировала с распущенными волосами и нюдовым макияжем на лице.

В описании к публикации она рассказала, что решилась на сотрудничество с ретейлером, чтобы у женщин любой комплекции была возможность приобрести красивое нижнее белье.

Ранее Падма Лакшми продемонстрировала несовершенства тела на новых откровенных снимках и объяснила отказ от фотошопа.